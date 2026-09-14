Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, встреча прошла в формате открытого диалога. Присутствующие поделились опытом выстраивания идеологической работы и работы первичных профсоюзных организаций, проводимыми в трудовых коллективах мероприятиями, а также опытом реагирования на отзывы в социальных сетях.

Отдельно остановились на привлечении блогеров в рекламных мероприятиях, продвижении товаров отечественного производства, участии организаций торговли и общественного питания в проекте "Кожная пятніца - роднае, сваё", молодежной инициативе по созданию музея торговли на базе МАРТ.

По результатам встречи определены формат дальнейшего взаимодействия, направления для работы, вопросы для проработки с профсоюзными организациями.