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Экономика РБ
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ VII ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 17-18 ДЕКАБРЯ
11:18 15.09.2026
Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным - исполняется 30 лет с даты проведения первого Собрания в октябре 1996 года.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.
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