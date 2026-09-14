Экономика РБ

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ VII ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 17-18 ДЕКАБРЯ

11:18 15.09.2026 Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным - исполняется 30 лет с даты проведения первого Собрания в октябре 1996 года. Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.