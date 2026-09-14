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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА «ПРЕМИЮ HR-БРЕНД БЕЛАРУСЬ 2026»


11:13 15.09.2026

В Беларуси стартовал прием заявок на «Премию HR-бренд Беларусь 2026». Один из самых масштабных конкурсов в области управления персоналом в стране пройдет уже в 13-й раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сервиса rabota.by, принять участие могут все желающие – от малого до крупного бизнеса.

HR-проекты можно представить в одной из 5 основных номинаций: «Новый подход», «Мегапроект», «Результат», «Инициатива» и «Малый бизнес». Все они получат экспертную оценку от авторитетного жюри и обратную связь от HR-сообщества.

Участие в проекте позволит усилить репутацию и обменяться опытом с коллегами в ходе онлайн-защиты проектов. Организаторы конкурса поддерживают участников на всех этапах: премодерация проектов перед подачей заявки, консультация по структуре и оформлению материалов, продвижение номинантов.

В жюри конкурса «Премия HR-бренд Беларусь» входят эксперты в области управления персоналом и представители бизнеса – как белорусского, так и российского. Их задача – оценить и наградить лучшие проекты, которые вносят значимый вклад в развитие HR-практики в Беларуси. Представители профсообщества составят рейтинг проектов в каждой номинации. По его результатам будет сформирована программа секции отраслевой конференции – HR DAY 2027.

Для участия в конкурсе в качестве участника или партнера нужно связаться с организаторами. Заявки принимаются до 19 февраля 2027 года. С 10 по 12 марта 2027 года пройдет открытая онлайн-защита проектов. В апреле 2027 года состоится торжественное награждение победителей конкурса.

Проекты будут оценивать по нескольким критериям: актуальность, доказанная значимость результата (наличие количественных и качественных показателей) и соразмерность использованных ресурсов полученному результату. Эксперты также обратят внимание на доступную структуру изложения, наглядность представленных материалов и реализацию всех этапов проекта в период с 2024 года.

Организатором конкурса «Премия HR-бренд 2026» выступает сервис по поиску работы и персонала rabota.by. Конкурс проводится с 2014 года, и за это время собрал более 300 компаний-участников из разных отраслей.
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