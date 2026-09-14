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Экономика РБ
АРЕНДА ЖИЛЬЯ ПОДОРОЖАЛА В БЕЛАРУСИ НА 4%
10:13 15.09.2026
Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала на 4% — в среднем до 180 рублей в сутки, рассказали в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
В Минске арендовать жилье можно в среднем за 192 белорусских рубля в сутки, в Гродно — за 171 рубль, в Несвиже — за 168 рублей, в Бресте — за 164 рубля, в Полоцке — за 155 рублей, в Лиде — за 143 рубля, в Могилеве и Витебске — за 141 рубль, в Пинске — за 140 рублей, в Гомеле — за 138 рублей.
Средняя стоимость аренды жилья около Нарочи — 207 рублей в сутки, около Браславских озер — 203 рубля.
Cильнее всего за год цены на аренду выросли в Несвиже – на 13%. В Полоцке прирост составил 8%, в Гродно и Пинске – 6%, в Минске и Гомеле – 4%, в Бресте – 3%. А в Лиде и Могилеве цены, наоборот, снизились – на 18 и 2% соответственно.
В среднем туристы бронируют жилье на трое суток и отдают предпочтение однокомнатным квартир. Самые частые критерии, по которым гости ищут жилье – стоимость, число спальных мест, наличие Wi-Fi, парковки, возможность размещения с детьми и животными. Также растет популярность бесконтактного заселения.
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