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Экономика РБ


ГДЕ УЖЕ РАБОТАЕТ 5G: LIFE ОПУБЛИКОВАЛ КАРТУ ПОКРЫТИЯ


09:51 15.09.2026

Цифровой оператор Life опубликовал карту покрытия 5G. Теперь белорусы могут не только узнать, где доступна сеть пятого поколения, но и заранее проверить интересующую локацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сегодня сетью 5G от Life могут пользоваться абоненты в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте и Могилёве. Продолжается работа по подготовке к запуску в Гродно. 5G-инфраструктура уже включает более 1100 базовых станций, а зона покрытия расширяется.

Что даёт 5G

5G — это высокая скорость, низкая задержка и комфортная работа с интернетом даже при большой нагрузке на сеть, когда одновременно подключено много людей.

Большие файлы и видео загружаются быстрее: например, архив объёмом 10 ГБ — примерно за три минуты вместо привычных 40-50. Низкая задержка особенно важна для онлайн-игр, видеозвонков и стриминговых сервисов.

Как начать пользоваться 5G

1.Проверьте совместимость устройства. 5G работает на определённых моделях Android‑смартфонов. Воспользуйтесь специальным модулем, чтобы проверить устройство.

2. Активируйте 5G в настройках. Если смартфон поддерживает технологию, включите её: Настройки → Мобильная сеть/Подключения → Тип сети/Предпочтительный режим → выберите вариант с поддержкой 5G/4G/3G/2G.

3. Обратитесь к карте. Доступ к 5G в Life бесплатный — тестируйте скоростные локации в своём городе без ограничений.

Life совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает активно развивать сеть, предоставляя доступ к 5G. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 4G/5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам. Оператор первым в Беларуси предоставил доступ своим абонентам к 5G, объявив о запуске новейшей технологии в стране.
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