Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и торгово-промышленная палата эмирата Фуджейра определили приоритетные направления сотрудничества по развитию биржевой торговли между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами. Прежде всего стороны планируют консолидировать усилия по информированию деловых кругов ОАЭ о возможностях белорусской биржевой площадки, а также обмениваться аналитическими данными по товарным рынкам двух стран и проводить совместные мероприятия по биржевой тематике.

Такие договоренности достигнуты в ходе встречи председателя правления БУТБ Александра Осмоловского с делегацией ТПП Фуджейры во главе с заместителем председателя совета директоров данной организации Али Мохаммедом Аль-Муллой. Переговоры прошли в центральном офисе биржи в Минске, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

По мнению Али Мохаммеда Аль-Муллы, для дальнейшего укрепления сотрудничества ОАЭ и Беларуси в биржевой сфере необходимо максимально активно вовлекать эмиратский бизнес в работу на электронной платформе БУТБ, что позволит не только увеличить количественные показатели, такие как сумма сделок и число аккредитованных компаний, но и вывести биржевую торговлю между странами на качественно новый уровень.

«Основная функция нашей торгово-промышленной палаты — прокладывать мосты между деловым сообществом ОАЭ и других стран, поэтому мы готовы содействовать в решении всех вопросов, касающихся выхода эмиратских компаний на белорусскую биржу. Убежден, что наше сотрудничество уже в самое ближайшее время принесет первые плоды и создаст благоприятные условия для реализации внешнеторгового потенциала ОАЭ и Беларуси», — считает представитель руководства ТПП Фуджейры.

В свою очередь Александр Осмоловский отметил стратегическую важность ОАЭ в контексте развития биржевой торговли со странами-участницами Лиги арабских государств и предложил выстраивать взаимодействие в более широком формате, не ограничиваясь рынком ОАЭ. Такой подход, даст возможность, помимо наращивания взаимного биржевого товарооборота, развивать торговлю и с другими странами арабского мира.

«Поскольку руководитель ТПП Фуджейры также является президентом Арабского парламента, мы будем признательны за помощь в установлении контактов с бизнесом всех стран, входящих в Лигу арабских государств. В этой связи могу гарантировать, что каждая новая арабская компания, которая аккредитуется на нашей площадке, получит беспрепятственный доступ ко всему товарному рынку Беларуси, при этом мы обеспечим полное сопровождение в торгах — от размещения заявки до заключения сделки», — подчеркнул председатель правления белорусской биржи.

По состоянию на 11.09.2026 на БУТБ были аккредитованы 93 компании из 9 стран арабского мира, в том числе 53 резидента ОАЭ. По итогам 8 месяцев 2026 г. общая сумма биржевых сделок, заключенных субъектами хозяйствования арабских государств, увеличилась в 2,8 раза. Ключевыми драйверами роста послужили экспортные поставки белорусской молочной продукции и пиломатериалов.