Специалисты Минского тракторного завода создали опытный образец машины транспортной шахтной BELARUS MT-902, предназначенной для перевозки людей в условиях подземных рудников. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник бюро общей компоновки шасси универсальных и шахтных машин управления конструкторско-экспериментальных работ № 1 Дмитрий Капора.

«Мы взялись за разработку абсолютно нового опытного образца, уже имея опыт создания машины транспортной шахтной. Однако мы понимали, что модернизация предшествующих моделей не даст удовлетворительного результата, так как здесь требовалось существенное изменение конструкции: применение гидростатической трансмиссии с приводом на все четыре колеса, мостов с дисковыми тормозами, работающими в масляной ванне, пружинно-рычажной подвески», — рассказал Дмитрий Капора.

Работы над проектом стартовали в начале прошлого года по договоренности с ОАО «Беларуськалий». Специалисты управления под руководством главного конструктора по спецтехнике — начальника УКЭР-2 Андрея Гордейчика выезжали в Солигорск, где спускались в шахту Березовского рудника на глубину 425 метров для изучения имеющихся образцов техники и особенностей ее эксплуатации. «Заказчик всячески содействовал нашей работе. Сконструированный нами опытный образец во многом уникален. В ближайшее время в ОАО «Беларуськалий» начнутся его испытания», — добавил начальник бюро общей компоновки шасси универсальных и шахтных машин.

Он отметил, что «Беларуськалий» заинтересован в дальнейшем развитии линейки шахтных машин: грузопассажирских, медицинских, пожарных, поливочных, для перевозки оперативного персонала. Специалисты УКЭР-2 убеждены, что продукция будет интересна и другим потребителям, в том числе за пределами Республики Беларусь.