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Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,1%


14:17 14.09.2026

по сравнению с июлем 2026 г. составил 100,2%, с декабрем 2025 г. – 104,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,8% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 105,5%, потребительские товары – 100,2% и 102,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. составил 100,2%, с декабрем 2025 г. – 96,4%, в том числе в растениеводстве – 99,2% и 96% соответственно, животноводстве – 100,4% и 96,6% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. составил 100,7%, с декабрем 2025 г. – 106,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,1% и 109,1% соответственно, машины и оборудование – 101,7% и 102,2%, прочие работы и затраты – 99,2% и 109,9%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 104,8% и 106,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. составил 103,9%, с декабрем 2025 г. – 106,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. составил 100%, с декабрем 2025 г. – 104,6%.
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