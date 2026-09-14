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Экономика РБ
НА СТАНЦИИ МЕТРО «ОКТЯБРЬСКОЙ» БУДЕТ ПРОВЕДЕН ПОЭТАПНЫЙ КАПРЕМОНТ ЭСКАЛАТОРОВ
13:51 14.09.2026
На станции минского метро «Октябрьская» 14 сентября 2026 года начался поэтапный капитальный ремонт эскалаторов № 1, 2, 3 (расположенных со стороны вестибюля № 2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, на месте проведения работ будут установлены ограждения, защитные и предохранительные устройства, в соответствии с проектом производства работ и другими нормативными документами.
Капитальный ремонт не доставит неудобств пассажирам. Как обычно, в штатном режиме будут работать два эскалатора: на спуск и на подъем.
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