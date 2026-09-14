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Экономика РБ


В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ТИМИРЯЗЕВА В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А


13:09 14.09.2026

В Минске на улице Тимирязева 72/3 появится новый бизнес-центр ITEIRA TOWER класса А.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «Глобалстройинвест», здание будет представлять собой 14-этажный монолитный комплекс общей площадью 16 000 м². Паркинг рассчитают на 390 машино-мест. Высота потолков с 3-го по 14-й этаж составит 3,6 м, а на первых двух этажах — 5,1 м.

В бизнес-центре станут доступны офисные помещения от 23 до 1000 м² — от компактного кабинета до целого этажа. Монолитный каркас без внутренних несущих стен позволит объединять соседние блоки в любые конфигурации, создавая пространство под конкретные задачи.

На первых этажах будут предусмотрены зоны общего пользования: кафе и рестораны, зоны для деловых встреч, ресепшен, вестибюль, зоны ожидания.
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