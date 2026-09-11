В Беларуси на 14 сентября намолочено 9,239 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,434 млн.тонн, Гродненская – 1,845 млн. тонн, Брестская – 1,678 млн.тонн, Гомельская – 1,094 млн.тонн, Могилевская – 1,215 мдн.тонн, Витебская – 973 тыс..тонн.

Запахано под сев озимых зерновых 888 тыс.га., что составляет 59% от плана в 1 млн. 500 тыс.га, что на 360 тыс.га. больше, чем в текущем периоде прошлого года.

Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 421 тыс.га., что составляет 28% от плана, все области идут темпами, превышающими прошлогодние.

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 655 тыс. тонн (99% от плана в 663 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 94 тыс. тонн (109% от плана в 86 тыс.тонн).

Кукуруза на силос убрана с 25% площадей, что составляет 235 тыс. га.

Скошено трав вторым укосом на площади 948 тыс.га, что составляет 94% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено: сена 589 тыс.тонн — 82% от плана, сенажа — 12 млн 656 тыс.тонн, что составляет 88% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн., силоса — 4 млн 735 тыс.тонн, что составляет 21% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн, травяных кормов — 5 млн 138 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 51% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 301 т.т.д.в., что составляет 174% к плану.

Сахарная свекла убрана с площади 24 тысяч гектаров, что составляет 22% от плана в 109 тыс.га. Накопано 1 млн 49 тыс.тонн корнеплода средней урожайностью 436 ц/га.

В разрезе областей/тысяч тонн: Брестская - 117, Витебская - 2, Гродненская - 362, Минская - 472, Могилевская - 96.

Картофель убран с 20% площадей страны, что составляет более 4 тыс.га от плана в 22 тыс.га. Накопано картофеля 152 тыс.т средней урожайностью 349 ц/га.

В разрезе областей/ тысяч тонн: Брестская - 22, Витебская - 13, Гомельская - 18, Гродненская - 12, Минская - 34, Могилевская - 53.