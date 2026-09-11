Министерство экономики совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» и ООО «АСБ Консалт» при партнерстве ООО «Марк Формэль» объявляет о старте конкурса на лучшую бизнес-идею, бизнес-проект «Поддержка молодежной инициативы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, целью конкурса является популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, выявление и поощрение творческих, инициативных студентов, повышение уровня профессиональной ориентации молодежи.

Конкурс проводится среди студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь дневной формы обучения, достигших совершеннолетнего возраста. Участие в конкурсе бесплатное. Тематика бизнес-проектов и бизнес-идей не ограничена.

Для реализации задуманного молодым новаторам предстоит пройти три ключевых этапа. Марафон бизнес-идей начнется с приема заявок и конкурсных работ, который продлится с 21 сентября по 16 октября 2026 года. Затем, со 2 по 9 ноября, участники представят свои проекты на этапе презентаций. Финальным аккордом станет подведение итогов и торжественное награждение победителей, запланированное на период с 10 по 16 ноября.

Победителями Конкурса признаются по одному участнику от каждой области и г. Минска. Они будут награждены дипломами, специальными подарками от партнера Конкурса и сертификатом на 1 000 белорусских рублей.

Более подробно о порядке проведения Конкурса – на сайте Министерства экономики Республики Беларусь .