В первом полугодии 2026 года белорусская наука продемонстрировала высокую практическую эффективность, завершив работу над десятками прорывных проектов. Об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова на заседании коллегии, сообщает пресс-служба ведомства.

Она отметила, что научные исследования и разработки выполнялись по 19 государственным, одной отраслевой и одной региональной научно-технической программе. «Всего проводилось 486 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, причем две трети из них высокотехнологичные. С использованием новых технологий модернизировано три производственных объекта и проведена техническая подготовка пяти производств. Созданы и доведены до стадии внедрения 59 новшеств», - рассказала заместитель председателя ГКНТ.

Татьяна Столярова также привела примеры полученных по госпрограммам разработок. В их числе много медицинских, например, метод лечения ишемии мозга у новорожденных детей, метод анти-BCMA CAR-T клеточной терапии пациентов с множественной миеломой, метод комплексного лечения синдрома Туретта и хронических тиков у детей. РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова разработан метод определения индивидуальной чувствительности к трастузумабу у пациентов, страдающих HER-2-позитивным раком молочной железы. Среди других разработок - токарный горизонтальный станок с ЧПУ, программный модуль для удаленного доступа, предобработки и региональной локализации прогнозов гидродинамических моделей общей циркуляции атмосферы и моделей на основе искусственного интеллекта.

Удельный вес реализованной продукции от общей стоимости, выпущенной по научно-техническим программам (НТП) в первом полугодии 2026 года, составил почти 99%. Экспорт составил около 76% от объема реализованной продукции. Коэффициент экономической эффективности научно-технических программ (отношение стоимости реализованной продукции к бюджетным затратам) составил 11,08. В соответствии с законодательством минимальное значение коэффициента экономической эффективности НТП - 5,0.