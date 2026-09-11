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Экономика РБ


ДАН СТАРТ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ТЯГАЧА МАЗ-Х


11:09 14.09.2026

Министр промышленности Андрей Кузнецов 11 сентября дал старт опытной эксплуатации автопоезда в составе инновационного тягача МАЗ-545001 и изотермического полуприцепа Купава. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минского автозавода.

«С началом его движения по дорогам столицы жители смогут наглядно увидеть — белорусская промышленность и Республика Беларусь идут в ногу со временем, демонстрируя высокий уровень инженерной мысли и способность реализовывать актуальные решения», — подчеркнул министр.

Особое место в мероприятии заняло участие учащихся Минского государственного колледжа автомобилестроения. Для ребят – подтверждение того, что работать в промышленности — престижно, а инженерные профессии открывают широкие возможности для развития и самореализации.

Автомобиль будет задействован как для нужд внутренней логистики Минского автомобильного завода, так и для перевозки грузов/товаров между предприятиями холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» по всей республике.

Министр промышленности Андрей Кузнецов лично убедился в комфортности МАЗ-545001 (МАЗ-Х) и резюмировал: «Я очень доволен результатом».

Генеральный директор ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и директор «АМБ Инжиниринг» Андрей Бирюков рассказали Министру о новой архитектуре подвески, оптимизированной кабине с расширенной обзорностью, а также о фирменных «фишках» модели, например — продуманной эргономике рабочего места.

Водитель также поделился опытом: машина идет плавно и дает отличную видимость, что особенно важно в городской среде и при маневрировании на ограниченных площадках.
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