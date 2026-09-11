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Экономика РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ СОХРАНЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОГО ПАРАМЕТРА
10:21 14.09.2026
В августе 2026 года годовой прирост цен в Беларуси незначительно изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,5% после 4,4% в июле.
По оценке аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), текущие темпы инфляции по-прежнему находятся существенно ниже установленного Национальным банком предельного уровня, который на текущий год определен в размере 7%. Основным фактором небольшого изменения общего индекса стало ускорение роста цен в сегменте непродовольственных товаров до 3,2% после 2,9% в июле. Эксперты ЕАБР связывают эту динамику с произошедшим ранее сокращением перечня товаров, подпадающих под государственное ценовое регулирование.
При этом в остальных ключевых секторах рынка ситуация оставалась стабильной. Инфляция в сфере продовольственных товаров и в сегменте услуг в августе полностью сохранила показатели предыдущего месяца, составив 3,1% и 8,7% соответственно.
Свидетельством умеренного ценового давления в экономике стала и базовая инфляция, которая зафиксирована на отметке 4,8%, оставаясь неизменной третий месяц подряд. С учетом сложившихся тенденций аналитики ЕАБР ожидают, что по итогам всего 2026 года инфляция в Беларуси гарантированно удержится ниже предельного параметра регулятора.
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