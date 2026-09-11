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Экономика РБ
НА СТЕКЛОЗАВОДЕ «НЕМАН» ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ МАЛОГАБАРИТНУЮ ПЕЧЬ
10:03 14.09.2026
На стеклозаводе «Неман» запустили новую малогабаритную печь, сообщает Telegram-канал Минстрой архитектуры.
Это историческое событие открывает новый этап в производстве предприятия, расширяя его технологические возможности. Благодаря успешному вводу оборудования в эксплуатацию мастера завода уже получили первое изделие — уникальную вазу из настоящего янтарного хрусталя.
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