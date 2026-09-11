ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МВД БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ПРИОСТАНОВИЛО ОПЕРАЦИИ ПО 58 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ


09:38 14.09.2026

МВД Беларуси за сутки приостановило операции по 58 подозрительным счетам. Об этом сообщает Telegram-канал профильного ведомства.

За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 8 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идет покупка товаров в интернете.

Работа МВД по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2026
валюта курс
EUR 3.5113
USD 3.0280
RUB 3.6080
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5097 -0.009
USD 3.0280 +0.0083
RUB 3.6080 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.5090
USD 3.0100 3.0300
RUB 3.4360 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 14.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1600
EUR/RUB 98.2000 101.7000
USD/RUB 84.8000 87.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте