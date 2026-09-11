МВД Беларуси за сутки приостановило операции по 58 подозрительным счетам. Об этом сообщает Telegram-канал профильного ведомства.

За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 8 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идет покупка товаров в интернете.

Работа МВД по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.