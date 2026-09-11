В столичном микрорайоне Минск-Мир ускоренными темпами возводят новый детский сад, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Социальный объект в строящемся квартале «Африка» рассчитан на 230 мест. В здании разместятся 12 групп, включая две ясельные, а также современный бассейн для обучения плаванию и оздоровления малышей. Проектированием детского сада занимался «Институт Минскгражданпроект», а заказчиком масштабной стройки выступает «УКС Мингорисполкома».

Чтобы сдать объект вовремя, строители СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1» максимально используют благоприятную погоду. Сейчас специалисты спешат до наступления холодов полностью завершить возведение конструктива здания и закрыть его тепловой контур. Работы ведутся без задержек: на площадке уже растут этажи, рабочие выкладывают внутренние перегородки и параллельно армируют чашу будущего бассейна.

Строящееся здание имеет бескаркасную схему с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами, которые в последующем будут капитально утеплены. Финальным этапом станет внешняя отделка — фасады покроют фактурной камушковой штукатуркой с покраской «под геометрию» и украсят яркими изображениями жирафов и бегемотов.