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Экономика РБ
В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ МИНСК-МИР УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ ВОЗВОДЯТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
09:24 14.09.2026
В столичном микрорайоне Минск-Мир ускоренными темпами возводят новый детский сад, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Социальный объект в строящемся квартале «Африка» рассчитан на 230 мест. В здании разместятся 12 групп, включая две ясельные, а также современный бассейн для обучения плаванию и оздоровления малышей. Проектированием детского сада занимался «Институт Минскгражданпроект», а заказчиком масштабной стройки выступает «УКС Мингорисполкома».
Чтобы сдать объект вовремя, строители СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1» максимально используют благоприятную погоду. Сейчас специалисты спешат до наступления холодов полностью завершить возведение конструктива здания и закрыть его тепловой контур. Работы ведутся без задержек: на площадке уже растут этажи, рабочие выкладывают внутренние перегородки и параллельно армируют чашу будущего бассейна.
Строящееся здание имеет бескаркасную схему с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами, которые в последующем будут капитально утеплены. Финальным этапом станет внешняя отделка — фасады покроют фактурной камушковой штукатуркой с покраской «под геометрию» и украсят яркими изображениями жирафов и бегемотов.
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