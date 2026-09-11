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Экономика РБ


СНОПКОВ: БЕЛАРУСИ И КИТАЮ НУЖНО ПЕРЕВОДИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ


09:07 14.09.2026

Беларуси и Китаю нужно переводить накопленный политический капитал в конкретные проекты и инвестиции. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время встречи с членом постоянного комитета, председателем Комитета по экономическим вопросам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Гошэном, сообщает пресс-служба Правительства.

"Приветствую вас в Правительстве, встречи с нашими китайскими друзьями - это всегда приятно и почетно. Отношения с КНР имеют для Беларуси особое значение. За последние десятилетия мы прошли большой путь - от обычных двухсторонних контактов до всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Вектор нашего тесного взаимодействия был определен еще в 1995 году, когда Президент Александр Лукашенко совершил первый в истории официальный визит в государство, не граничащее с нашей страной - в Китай", - отметил Николай Снопков.

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что опыт Народного политического консультативного совета Китая использовался при формировании основ Всебелорусского народного собрания, которое является высшим представительным органом народовластия.

"Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе - формирование справедливого международного порядка. Строительство Сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким понимаем поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим последовательную поддержку Беларуси со стороны КНР. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача - это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции", - отметил первый вице-премьер.

Белорусская сторона приветствует расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая. "Опыт двусторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усилении взаимодействия", - подчеркнул Николай Снопков.
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