Необходимо максимально использовать отечественные двигатели для производства белорусской техники. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время рабочего совещания на площадке Минского моторного завода, сообщает пресс-служба Правительства.

На повестке вопрос инновационной и инвестиционной деятельности холдинга. К обсуждению приглашен широкий круг участников, в том числе представители флагманов белорусского машиностроения.

"Я хотел, чтобы мы откровенно поговорили о наших перспективах двигателестроения и максимального использования отечественных двигателей для производства нашей техники. Поэтому руководителей наших крупнейших машиностроительных предприятий пригласили. Я еще раз хочу акцентировать внимание: мне важен сегодня откровенный и объективный разговор, чтобы мы понимали, какие наши возможности и что мы можем сделать по обозначенным выше целям. Мы должны четко понимать, насколько здесь мы обеспечиваем надежность нашего машиностроения. Поэтому сегодняшняя наша встреча - это отечественный двигатель. Что мы можем сделать? Что не можем сделать? Как будем двигаться?" - акцентировал внимание участников в начале совещания Глава Правительства.

Перед началом совещания Александр Турчин ознакомился с производственными мощностями Минского моторного завода, ходом его модернизации и планами по развитию с целью увеличения объемов производства двигателей более широкого модельного ряда для закрытия текущей потребности машиностроительных заводов республики и экспортных поставок.