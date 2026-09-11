ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛАРУСЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, ГОТОВЫХ К ДОЛГОСРОЧНОМУ ВЗАИМОВЫГОДНОМУ ПАРТНЕРСТВУ


14:37 11.09.2026

Беларусь открыта для инвесторов, готовых к долгосрочному взаимовыгодному партнерству. Об этом заявил 11 сентября 2026 года первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, выступая на пленарном заседании V Международного форума экономического сотрудничества, который проходит в г. Минске, передает пресс-служба экономического ведомства.

Позитивная динамика притока капитала демонстрирует растущую привлекательность белорусской экономики для вложений: в первом полугодии 2026 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе достиг 2,1 млрд долларов – это почти на 16 % выше показателя аналогичного периода 2025 года.

Иван Вежновец напомнил об основных конкурентных преимуществах Беларуси.

«Первое – выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Второе – свободный доступ на более чем 180-миллионный рынок ЕАЭС: товары, произведенные в республике, реализуются в странах Союза без таможенных пошлин.

Третье – благоприятные условия для инвестирования. Для инвесторов, ориентированных на высокотехнологичный экспорт и импортозамещение, действуют льготные режимы в свободных экономических зонах и в Индустриальном парке «Великий камень», а также гибкие механизмы инвестиционного законодательства.

И, главное, – человеческий капитал. Белорусы – образованные, трудолюбивые люди, готовые эффективно работать и осваивать новые компетенции», – отметил первый замминистра экономики.

В завершение выступления Иван Вежновец пожелал участникам форума продуктивной работы и призвал иностранных партнёров активнее использовать потенциал белорусской экономики для воплощения своих бизнес‑идей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2026
валюта курс
EUR 3.5131
USD 3.0197
RUB 3.6038
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5097 -0.009
USD 3.0280 +0.0083
RUB 3.6080 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5040
USD 3.0220 3.0220
RUB 3.4360 3.5830
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1600
EUR/RUB 97.8000 101.7000
USD/RUB 84.7000 87.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте