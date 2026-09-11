Беларусь открыта для инвесторов, готовых к долгосрочному взаимовыгодному партнерству. Об этом заявил 11 сентября 2026 года первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, выступая на пленарном заседании V Международного форума экономического сотрудничества, который проходит в г. Минске, передает пресс-служба экономического ведомства.

Позитивная динамика притока капитала демонстрирует растущую привлекательность белорусской экономики для вложений: в первом полугодии 2026 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе достиг 2,1 млрд долларов – это почти на 16 % выше показателя аналогичного периода 2025 года.

Иван Вежновец напомнил об основных конкурентных преимуществах Беларуси.

«Первое – выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Второе – свободный доступ на более чем 180-миллионный рынок ЕАЭС: товары, произведенные в республике, реализуются в странах Союза без таможенных пошлин.

Третье – благоприятные условия для инвестирования. Для инвесторов, ориентированных на высокотехнологичный экспорт и импортозамещение, действуют льготные режимы в свободных экономических зонах и в Индустриальном парке «Великий камень», а также гибкие механизмы инвестиционного законодательства.

И, главное, – человеческий капитал. Белорусы – образованные, трудолюбивые люди, готовые эффективно работать и осваивать новые компетенции», – отметил первый замминистра экономики.

В завершение выступления Иван Вежновец пожелал участникам форума продуктивной работы и призвал иностранных партнёров активнее использовать потенциал белорусской экономики для воплощения своих бизнес‑идей.