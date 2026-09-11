Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 8 сентября 2026 г. № 72 установлены предельные максимальные отпускные цены на основные виды плодоовощной продукции в межсезонный период 2026/2027 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, цены определены в отношении картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука и яблок урожая 2026 года, которые:

реализуются производителями юридическим лицам в целях выполнения ими государственного заказа (без учета расходов по хранению);

поставляются заготовителям в качестве выполнения государственного заказа (с учетом расходов по хранению).

Межсезонный период 2026/2027 года на картофель, морковь и свеклу исчисляется с 15 ноября 2026 г. по 31 мая 2027 г. включительно, а на капусту, лук, яблоки – с 15 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.

Постановление вступило в силу и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2026 г.