Постановлением Министерства финансов от 9 сентября 2026 г. № 42 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – 151,87 руб. (ранее 129,81 руб.); 500 – 202,49 руб. (ранее 173,08 руб.); 583, 585 – 236,91 руб. (ранее 202,50 руб.); 750 – 303,74 руб. (ранее 259,61 руб.); 900 – 364,48 руб. (ранее 311,54 руб.); 916 – 370,96 руб. (ранее 317,07 руб.); 950 – 384,73 руб. (ранее 328,84 руб.); 958 – 387,97 руб. (ранее 331,61 руб.);

платина – 950 – 155,80 руб. (ранее 131,05 руб.);

серебро – 750 – 4,55 руб. (ранее 3,72 руб.); 800 – 4,86 руб. (ранее 3,97 руб.); 875 – 5,31 руб. (ранее 4,34 руб.); 916 – 5,56 руб. (ранее 4,54 руб.); 925 – 5,61 руб. (ранее 4,59 руб.); 960 – 5,83 руб. (ранее 4,76 руб.).

Постановление Министерства финансов от 28 июля 2026 г. № 34 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу с 15 сентября 2026 г.