В Калуге началась подконтрольная эксплуатация троллейбуса особо большой вместимости «Горожанин» на базе кузова МАЗ 216, сообщает пресс-служба Минского автозавода.

Гармошку привезли из Владимира, где она проходила испытания в июле и августе этого года. До этого на ней передвигались жители Чебоксар, Екатеринбурга, Курска и Уфы.

В Калуге машину будут тестировать до 1 октября 2026 года. В течение этого времени она будет работать на регулярных городских маршрутах в реальных условиях интенсивного пассажиропотока. Это позволит специалистам оценить надежность всех узлов, энергоэффективность, маневренность и удобство новой техники для водителей и калужан.