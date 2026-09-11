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Экономика РБ
ТРОЛЛЕЙБУС НА БАЗЕ КУЗОВА МАЗ ВЫШЕЛ НА РЕГУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ В КАЛУГЕ
13:18 11.09.2026
В Калуге началась подконтрольная эксплуатация троллейбуса особо большой вместимости «Горожанин» на базе кузова МАЗ 216, сообщает пресс-служба Минского автозавода.
Гармошку привезли из Владимира, где она проходила испытания в июле и августе этого года. До этого на ней передвигались жители Чебоксар, Екатеринбурга, Курска и Уфы.
В Калуге машину будут тестировать до 1 октября 2026 года. В течение этого времени она будет работать на регулярных городских маршрутах в реальных условиях интенсивного пассажиропотока. Это позволит специалистам оценить надежность всех узлов, энергоэффективность, маневренность и удобство новой техники для водителей и калужан.
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