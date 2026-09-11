Заместитель министра экономики Мажинская Мария Александровна 12 сентября 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему: «Реализация инвестиционных проектов с использованием кредитных продуктов «Сильные регионы», «Технологическая самодостаточность», «Туристический потенциал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.