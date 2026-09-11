ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 12 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


12:54 11.09.2026

Заместитель министра экономики Мажинская Мария Александровна 12 сентября 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему: «Реализация инвестиционных проектов с использованием кредитных продуктов «Сильные регионы», «Технологическая самодостаточность», «Туристический потенциал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2026
валюта курс
EUR 3.5131
USD 3.0197
RUB 3.6038
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5097 -0.009
USD 3.0280 +0.0083
RUB 3.6080 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5040
USD 3.0220 3.0220
RUB 3.4360 3.5830
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1600
EUR/RUB 97.8000 101.7000
USD/RUB 84.7000 87.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте