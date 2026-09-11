Авиакомпания «Белавиа» 30 октября 2026 года начнет выполнять регулярные рейсы в Международный аэропорт Жуковский (Московская область) после шестилетнего перерыва.

Это символичное для белорусского авиаперевозчика событие: Жуковский был открыт 10 лет назад, в конце мая, а 12 сентября 2016 года именно регулярный рейс «Белавиа» Минск-Москва стал для него первым в истории. До весны 2020 года полеты осуществлялись ежедневно, но из-за пандемии коронавируса программу приостановили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Белавиа», сейчас, с возобновлением полетов, васильковые самолеты будут выполнять рейсы между Минском и Жуковским ежедневно.

Вылет из Минска – 13.15, прибытие в Москву – в 14.45.

Обратный рейс из Москвы – в 15.35, прибытие в Минск – в 17.05.

Расчетное время полета составляет 1 час 30 минут. Рейсы будут выполняться на комфортабельных Embraer-195

Стоимость билетов — от 177 BYN в одну сторону и от 329 BYN туда-обратно (тариф «Лайт»). Купить билет можно на сайте belavia.by, у агентов и в офисах продаж.

«Возможность возобновления полетной программы в Жуковский мы рассматривали довольно давно, чтобы на одном из самых популярных направлений Минск-Москва-Минск предоставить пассажирам больше вариантов для полетов, – отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец. – Этот аэропорт активно используется для путешествий в города Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, в которые “Белавиа” пока не летает напрямую. Отсюда выполняются рейсы и в удаленные регионы России: например, в Ханты-Мансийский округ. Кроме того, мы рассчитываем, что маршрут будет востребован жителями и гостями юго-востока Москвы, близлежащих к ней городов (Раменское, Люберцы и другие), а также соседних областей. В частности, Рязанской и Владимирской. Таким образом, предстоящее открытие рейса позволит еще больше укрепить транспортные, экономические, деловые связи между столицами Беларуси и России».

«С радостью вновь приветствуем авиакомпанию «Белавиа» в Жуковском. Символично, что возобновление партнерства сопряжено сразу с несколькими юбилейными событиями 2026 года: 10-летием нашего аэропорта и первого обслуженного рейса, а также 30-летием самой авиакомпании. За прошедшие годы многое изменилось: «Белавиа» проделала большой путь, совершенствуя пассажирские сервисы и развивая маршрутную сеть, а аэропорт Жуковский практически полностью преобразился, став более красивым, уютным и удобным для всех категорий пассажиров. Неизменными остаются лишь общие намерения: предоставлять пассажирам широкие возможности для комфортных и безопасных путешествий», – прокомментировал генеральный директор а/п Жуковский Александр Сенин.

Инфраструктурные особенности Жуковского:

Завершившаяся в 2024 году реконструкция трассы М5 Урал на юго-востоке Московской области вывела транспортную доступность аэропорта на новый уровень: на всем протяжении пути от Жуковского до Москвы теперь нет ни одного светофора, добраться можно за 20 минут.

воздушная гавань располагает самой длинной взлетно-посадочной полосой в Европе (полная длина составляет 5400 м) , что позволяет принимать любые типы воздушных судов без ограничений.

Экономия времени: благодаря компактности пассажирского терминала

время прохождения всех предполетных формальностей сокращается до 15 минут, а от входа в терминал до выхода на посадку надо пройти буквально 300 шагов. Пассажиры проходят регистрацию и контроль быстрее, избегая долгих очередей.

Жуковский станет 12-м аэропортом России, куда белорусский перевозчик выполняет полеты на регулярной основе (в маршрутной сети авиакомпании также есть Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва (Домодедово, Шереметьево, Внуково), Махачкала, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа).