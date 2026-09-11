Премьер-министр Александр Турчин посетил Минский моторный завод, на повестке - рассмотрение стратегии дальнейшего развития отечественного двигателестроения, сообщает пресс-служба Правительства.

Глава Правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия, ходом его модернизации и планами по развитию с целью увеличения объемов производства двигателей более широкого модельного ряда для закрытия текущей потребности машиностроительных заводов страны и экспортных поставок.

Также на площадке Минского моторного завода состоялось рабочее совещание. На повестке - вопрос инновационной и инвестиционной деятельности холдинга. К обсуждению приглашен широкий круг участников, в том числе представители флагманов белорусского машиностроения.

"Хотел, чтобы мы откровенно поговорили о наших перспективах двигателестроения и максимального использования отечественных двигателей для производства нашей техники. Поэтому руководителей наших крупнейших машиностроительных предприятий пригласили. Еще раз хочу акцентировать внимание: мне важен сегодня откровенный и объективный разговор, чтобы мы понимали, какие наши возможности и что можем сделать по обозначенным целям. Мы должны четко понимать, насколько обеспечиваем надежность нашего машиностроения. Поэтому сегодняшняя наша встреча - на тему отечественных двигателей", - отметил Александр Турчин.

Минский моторный завод постоянно расширяет линейку продукции, востребованной в машиностроительной отрасли. На протяжении нескольких лет на предприятии реализуется инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного современного производства двигателей. При модернизации действующего производства внедряется современное высокотехнологичное оборудование. В текущем году планируется завершить подготовку производства малолитражных дизельных двигателей с рабочим объемом до 2,5 л, что позволит выпускать до 7500 единиц данной продукции в год.

Как отметил генеральный директор Минского моторного завода Александр Ботвинник, во время ВНС Президентом была поставлена задача создать всю гамму двигателей, которые будут востребованы в Беларуси и иметь хороший экспортный потенциал.

По словам гендиректора ММЗ, планируется заменить агрегатные специализированные станки на универсальную линию, которая позволит изготавливать детали для двигателей до 14 л. "То есть перейти в новый модельный ряд с новым литражом, который до этого мы не производили. Наша задача - идти в сегмент большей мощности", - добавил он.

Главный конструктор ММЗ Михаил Клессо отметил, что ведутся работы над созданием двигателя 9,5 л, закончили изготовление опытного образца 14 л, работают и над двигателем 2,5 л. "Занимаемся морской, речной тематикой, а также расширением применения наших двигателей на различных типах техники", - проинформировал он.

Так, изготовлен опытный образец и проведен комплекс испытаний 4-цилиндрового двигателя MMZ-2.5DTI. Разработка является расширением линейки серийно выпускаемых малолитражных двигателей, что позволяет достичь высокой степени унификации компонентов. Изготовлен также опытный образец 6-цилиндрового двигателя MMZ-14D6. Это принципиально новое семейство силовых агрегатов, осваиваемых на заводе. В его конструкцию заложены технические решения, ранее не применявшиеся в серийном производстве предприятия. Проведены стендовые испытания, сформирована внешняя скоростная характеристика двигателя на 450 л.с. Данный двигатель предназначен для применения в составе сельскохозяйственной, строительной, специальной техники, а также в дизель-генераторных установках.

Что касается проектов в регионах, в Житковичах в прошлом году завершили первую очередь проекта, в этом году приступили ко второй. Также в числе важных проектов строительство нового литейного завода в Столбцах - современного, цифрового, роботизированного, который позволит значительно улучшить качество литья и получить хороший экономический эффект.

Экспорт завода за восемь месяцев вырос на 5,7%. "Хорошо работаем с нашими партнерами в странах постсоветского пространства - Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие. С уверенностью можем сказать, что двигатель Минского моторного завода - это двигатель Союзного государства, потому что почти все его компоненты произведены в Беларуси и России. Также активно работаем с Азиатским регионом", - обозначил гендиректор ММЗ.