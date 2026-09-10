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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ВРУЧИЛ ГОСНАГРАДЫ ЛИДЕРАМ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И ПРОФЕССИОНАЛАМ РАЗНЫХ СФЕР


11:05 11.09.2026

Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности, а также открытые акционерные общества "Планар" и "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ". Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.

Орденов, медалей и почетных званий они удостоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности, вклад в обеспечение общественной безопасности, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, развитие военно-промышленного и агропромышленного комплексов, нефтяной промышленности, микроэлектроники и транспортной отрасли, выдающиеся достижения в геологии, сферах науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Орденом Трудовой Славы награждены открытые акционерные общества "Планар" и "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ".

Ордена Почета удостоен заместитель председателя по производству СПК имени Деньщикова Гродненского района Геннадий Эйсмонт.

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" отмечены заслуги начальника отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков Оперативной таможни Евгения Бородина, старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела борьбы с контрабандой ГТК Евгения Голенькова и замначальника этого отдела Татьяны Цвырковской.

Четыре сотрудника органов и подразделений по ЧС удостоены медалей "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Это старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела по ЧС Владимир Бурчик, начальник отдела связи и оповещения Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" Дмитрий Ковалевский, начальник центра оперативного управления Минского областного управления МЧС Александр Кисель и старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 18 Фрунзенского РОЧС Минска Евгений Юнцевич.

Большая группа работников различных предприятий и организаций отмечена медалями "За трудовые заслуги". В их числе начальник цеха по добыче нефти и газа № 2 "Речицанефти" Эдуард Бусел, доцент кафедры кормопроизводства Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины Надежда Зенькова и тракторист-машинист ОАО "Хоневичи" Свислочского района Иван Шаболик.

Медалью Франциска Скорины награждены профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины Мария Бабина и заведующая Мирским сельским Домом культуры, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрады "Капелька" Лариса Довят.

Почетное звание заслуженного деятеля науки присвоено заместителю директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергею Красному.

Ведущий научный сотрудник отдела геологии и минерагении платформенного чехла филиала "Институт геологии" РУП "НПЦ по геологии" Наталья Петрова удостоена почетного звания заслуженного геолога.

Тренеру-преподавателю по боксу Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва Алексею Волчану присвоено почетное звание заслуженного тренера.

Почетного звания заслуженного работника промышленности удостоены заместитель генерального директора по наземной технике и внешнеэкономическим связям ОАО "Пеленг" Сергей Литвяков и главный технолог - начальник отдела технологии производства алкогольной продукции ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" Людмила Марчук.
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