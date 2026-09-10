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Экономика РБ
ДВОРЕЦ ГРАЖДАНСКИХ ОБРЯДОВ ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
10:59 11.09.2026
Дворец гражданских обрядов открылся в Минске после масштабной реконструкции, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
Начинается новая страница истории этого учреждения, отметил начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев: «Дворец гражданских обрядов был открыт в декабре 1965 года как структурное подразделение главного управления юстиции Мингорисполкома. В то время здесь регистрировались только браки, и только браки с иностранцами. Сейчас спектр услуг, который оказывает это учреждение гражданам, расширился до возможностей полноценного ЗАГСа.
За 60 лет работы здесь было зарегистрировано более 120 тыс. пар. Востребованность этого помещения говорит о многом, потому что у нас до декабря полностью все торжественные свадьбы в этом заведении уже забронированы и расписаны»
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