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Экономика РБ
НОВОЕ ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА МИНСКА ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ В 2026 ГОДУ
10:54 11.09.2026
Новое здание государственного архива Минска планируют сдать в 2026 году, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Объект возводится силами Строительного управления № 3 «Стройтреста № 1», а заказчиком и проектировщиком выступают предприятия «Минская спадчина» и «Минскпроект».
Сейчас строители активно ведут наружные и внутренние работы, благодаря чему силуэт новостройки уже отчетливо сформирован. На прилегающей территории вовсю идет благоустройство: специалистам предстоит уложить 7,7 тысячи квадратных метров плитки и установить 2,5 тысячи погонных метров борта. При этом эксперты отмечают, что оценивать архитектурный облик фасада пока рано — необходимо дождаться полного завершения всех отделочных работ.
Параллельно с благоустройством территории высокие темпы набраны и внутри самого здания. Здесь выполняются штукатурные работы, устройство цементно-песчаных стяжек и наливных полов, а также укладка керамической плитки и гомогенного покрытия. В помещениях уже монтируют двери, а часть кабинетов в административном блоке полностью готова к эксплуатации.
Благодаря такой динамике генподрядчик четко выполняет взятые на себя обязательства. Строители обещали, что с 1 октября в здании начнется сборка мебели, и уже держат слово: на объект начали завозить мобильные стеллажи для хранения архивных материалов. В будущем сохранность важных документов обеспечит специальное технологическое оборудование, которое будет строго поддерживать необходимый микроклимат.
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