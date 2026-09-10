Созданы все условия для опережающего развития районов Припятского Полесья. Об этом заявила 10 сентября 2026 года заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Лунинецкий район Брестской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы Минэкономики приняла участие в заседании райисполкома, где рассматривали ход выполнения в регионе мероприятий Программы развития районов Припятского Полесья на 2026-2030 годы.

«В программе заложены не просто общие ориентиры, а чёткие целевые показатели и мероприятия по их достижению – от динамики производства и экспорта до роста выручки и средней зарплаты, а также появления новых объектов: молочно‑товарных комплексов, предприятий, туристических маршрутов. Задача – обеспечить выполнение запланированного, и мы видим, что район в целом не отклоняется от заданной траектории.

При этом устойчивое развитие не сводится только к экономическим результатам. Не менее важны социальные аспекты: доступность жилья, медицинских и образовательных услуг, современная инженерно‑транспортная инфраструктура – всё это напрямую влияет на качество жизни людей», – подчеркнула Мария Мажинская.

В ходе поездки замминистра оценила реализацию производственных и инфраструктурных инвестпроектов в регионе.

Лунинецкий молочный завод наращивает объёмы переработки молока и расширяет ассортимент: около 80 % продукции уходит на экспорт. Предприятие реализует инвестпроект по строительству цеха сухих молочных продуктов: разработана и утверждена проектно-сметная документация, заключен контракт на поставку оборудования.

ОАО «Спецжелезобетон» модернизирует мощности: прорабатывается установка второй технологической линии по выпуску шпальной продукции. В планах на 2028–2029 годы – запуск автоматической линии по производству бетонных (железобетонных) изделий.

Ключевыми для РУПП «Гранит» остаются проекты по освоению месторождения «Ситницкое» и обновлению действующих мощностей.

Также Мария Мажинская ознакомилась с ходом строительства автомобильного моста через Припять, который станет важной транспортной артерией: он сократит расстояние и обеспечит бесперебойное круглогодичное сообщение. Сейчас на объекте идут работы по устройству земляного полотна подъездных путей, изготовлению арматурных каркасов и сооружению буронабивных столбов.