ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ


10:22 11.09.2026

Созданы все условия для опережающего развития районов Припятского Полесья. Об этом заявила 10 сентября 2026 года заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Лунинецкий район Брестской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы Минэкономики приняла участие в заседании райисполкома, где рассматривали ход выполнения в регионе мероприятий Программы развития районов Припятского Полесья на 2026-2030 годы.

«В программе заложены не просто общие ориентиры, а чёткие целевые показатели и мероприятия по их достижению – от динамики производства и экспорта до роста выручки и средней зарплаты, а также появления новых объектов: молочно‑товарных комплексов, предприятий, туристических маршрутов. Задача – обеспечить выполнение запланированного, и мы видим, что район в целом не отклоняется от заданной траектории.

При этом устойчивое развитие не сводится только к экономическим результатам. Не менее важны социальные аспекты: доступность жилья, медицинских и образовательных услуг, современная инженерно‑транспортная инфраструктура – всё это напрямую влияет на качество жизни людей», – подчеркнула Мария Мажинская.

В ходе поездки замминистра оценила реализацию производственных и инфраструктурных инвестпроектов в регионе.

Лунинецкий молочный завод наращивает объёмы переработки молока и расширяет ассортимент: около 80 % продукции уходит на экспорт. Предприятие реализует инвестпроект по строительству цеха сухих молочных продуктов: разработана и утверждена проектно-сметная документация, заключен контракт на поставку оборудования.

ОАО «Спецжелезобетон» модернизирует мощности: прорабатывается установка второй технологической линии по выпуску шпальной продукции. В планах на 2028–2029 годы – запуск автоматической линии по производству бетонных (железобетонных) изделий.

Ключевыми для РУПП «Гранит» остаются проекты по освоению месторождения «Ситницкое» и обновлению действующих мощностей.

Также Мария Мажинская ознакомилась с ходом строительства автомобильного моста через Припять, который станет важной транспортной артерией: он сократит расстояние и обеспечит бесперебойное круглогодичное сообщение. Сейчас на объекте идут работы по устройству земляного полотна подъездных путей, изготовлению арматурных каркасов и сооружению буронабивных столбов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2026
валюта курс
EUR 3.5131
USD 3.0197
RUB 3.6038
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5187 -0.0396
USD 3.0197 -0.0384
RUB 3.6038 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.5080
USD 3.0060 3.0200
RUB 3.4330 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1645
EUR/RUB 98.5000 102.4000
USD/RUB 84.7000 87.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте