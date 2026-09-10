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Экономика РБ


КОМПАНИИ ИЗ АРАБСКИХ СТРАН ПОЧТИ В ТРИ РАЗА НАРАСТИЛИ ТОВАРООБОРОТ НА БУТБ


10:07 11.09.2026

По итогам 8 месяцев 2026 г. компании из арабских государств в 2,8 раза увеличили сумму сделок на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 93 компании из 9 стран арабского мира. При этом с начала года на белорусскую биржевую площадку пришли 20 новых участников из стран Лиги арабских государств.

Об этом рассказал помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий, выступая на форуме-практикуме «Бизнес-путеводитель по ОАЭ и Турции», передает пресс-служба биржевой площадки.

По словам представителя биржи, в текущем году на ОАЭ пришлось порядка 90% совокупного товарооборота арабских компаний на БУТБ, что позволило эмиратским трейдерам занять третье место по сумме сделок среди всех зарубежных участников биржевых торгов. На первом и втором местах расположились Россия и Китай соответственно.

Динамичный рост объемов биржевой торговли с арабскими государствами обусловлен высоким спросом на белорусскую продукцию АПК и деревообработки. Так, около 70% всей суммы сделок со странами арабского мира обеспечили продажи сухого молока. Кроме того, арабские участники торгов покупают на БУТБ пиломатериалы, льняное волокно, свекловичный жом, аминокислоты и акриловое волокно.
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