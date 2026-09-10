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Экономика РБ
АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАЧНЕТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ С 1 СЕНТЯБРЯ 2027 ГОДА
09:47 11.09.2026
Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ № 310 «О создании Академии интеллектуальных технологий», сообщает пресс-служба президента.
С 1 сентября 2027 года Академия начнет подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений.
Для приема предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей и студенты вузов, специалисты предприятий, ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в Академии должны будут представить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение.
Заключительный этап отбора представляет собой практический интенсивный курс в Академии с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания.
К образовательному процессу в Академии привлекут ведущих ученых и преподавателей, руководителей и специалистов-практиков предприятий, которые добились значимых достижений в научной, инновационной и производственной сферах.
Особый подход предусмотрен и в отношении программ обучения. Они могут быть скорректированы на основании отраслевых запросов. Обучающиеся смогут самостоятельно выбирать спецкурсы, смежную профилизацию или специальность. Для них будет организовано обучение на предприятиях с решением реальных производственных задач, а также групповая и индивидуальная проектная и научно-исследовательская деятельность. Все это позволит выйти на конкретный продукт, ориентированный на внедрение в реальный сектор экономики и коммерциализацию.
Прошедшие апробацию в Академии экспериментальные учебные программы и передовые методики будут внедряться в другие учреждения образования, что обеспечит дальнейшее повышение качества подготовки специалистов.
По завершении обучения предусматривается сдача государственного экзамена, а также защита стартап-проекта или прикладной научно-исследовательской работы.
Координацию работы Академии и контроль за ее деятельностью будет осуществлять наблюдательный совет, возглавляемый Министром образования. В состав совета войдут руководители отраслевых министерств и ведомств, Национальной академии наук Беларуси, Парка высоких технологий.
Создание Академии позволит сформировать гибкую, междисциплинарную научно-образовательную среду нового типа, которая будет ориентирована на практический результат и интегрирована в реальные экономические процессы с учетом потребностей страны.
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