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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО УСОМНИЛСЯ В ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УЖЕСТОЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ


17:06 10.09.2026

Александр Лукашенко выразил сомнения в необходимости ужесточения правил для медицинских работников, желающих перейти в коммерческий сектор. Об этом Глава государства заявил 10 сентября 2026 года во время совещания по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, сообщает пресс-служба Президента.

Речь идет о новом законопроекте Минэкономики, который предлагает существенно поднять планку для сотрудников частных клиник. В частности, планируется увеличить обязательный стаж работы в государственных медицинских учреждениях с 3 до 7 лет, а также требовать наличие не ниже первой квалификационной категории даже от среднего медперсонала.

Глава государства задался вопросом, не превратятся ли в таком случае государственные больницы и поликлиники в обычный «трамплин» для коммерческих структур. Для детального анализа ситуации Президент затребовал точные аналитические данные о том, какое количество специалистов сейчас уходит в частную медицину и какими причинами обусловлен этот выбор

"Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? - спросил Александр Лукашенко. - С другой стороны. Если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере?"

"И вообще нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорим: "Вот, давайте равные условия и прочее". А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что упирается в ценообразование, в цену", - добавил Глава государства.

По итогам состоявшейся дискуссии Президент поручил доработать предложенные подходы к новациям в сфере лицензирования, всесторонне обсудить их с общественностью и профильными специалистами.
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