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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО РАСКРИТИКОВАЛ ИДЕЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДОМОФОННЫХ СЛУЖБ
16:29 10.09.2026
Александр Лукашенко выразил сомнения по поводу идеи ввести обязательное лицензирование для компаний, занимающихся установкой и обслуживанием домофонов. Об этом он заявил 10 сентября на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства обратил внимание, что в белорусских городах домофоны установлены практически в каждом подъезде и, соответственно, их общее число по стране значительное.
Александр Лукашенко также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ. "Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?" - уточнил Президент.
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