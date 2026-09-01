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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО РАСКРИТИКОВАЛ ИДЕЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДОМОФОННЫХ СЛУЖБ


16:29 10.09.2026

Александр Лукашенко выразил сомнения по поводу идеи ввести обязательное лицензирование для компаний, занимающихся установкой и обслуживанием домофонов. Об этом он заявил 10 сентября на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства обратил внимание, что в белорусских городах домофоны установлены практически в каждом подъезде и, соответственно, их общее число по стране значительное.

Александр Лукашенко также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ. "Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?" - уточнил Президент.
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