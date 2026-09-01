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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДУПРЕДИЛ О НЕДОПУСТИМОСТИ ИЗЛИШНИХ БАРЬЕРОВ ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
16:19 10.09.2026
В рамках совещания по вопросам лицензирования Александр Лукашенко акцентировал внимание на недопустимости подмены решения реальных проблем установлением административных барьеров, сообщает пресс-служба Президента.
По мнению Лукашенко, лицензирование не может быть самоцелью, поскольку зарегулировать можно любой вид деятельности, однако излишние барьеры и недоработанные формулировки способны негативно сказаться как на людях, так и на экономике.
Глава государства подчеркнул, что Парламент и Правительство должны четко видеть последствия принимаемых решений. Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе. При этом Президент добавил, что если необходимость в регулировании действительно есть, то бояться этого не стоит, но нужно понимать, как механизм будет работать на практике — не только в Минске, но и в отдаленной деревеньке.
Отдельное внимание было уделено вопросу стабильности законодательства. Александр Лукашенко указал на необходимость более широкого толкования закона, чтобы избежать постоянного внесения изменений в случае принятия ведомственных нормативных актов. Он предложил парламенту и Министерству экономики подумать над тем, как уйти от лишних формальностей в будущем.
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