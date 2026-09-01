В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. составил 99,9%, с декабрем 2025 г. – 103,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в августе 2026 года цены увеличились по сравнению с августом 2025 года на 4,5%. За январь-август текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5,1%.

Цены на продовольственные товары в августе 2026 г. снизились по сравнению с июлем на 0,8%, с декабрем 2025 г. выросли на 0,7%. При этом годовой рост цен в августе составил 3,1%. За январь-август 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 5,7%.

Цены на непродовольственные товары в августе 2026 года выросли по сравнению с июлем на 0,5%, а с начала года увеличились на 2,8%. Годовой рост цен в августе 2026 года ускорился к уровню августа 2025 года на 3,2%. За январь-август текущего года цены увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги в августе 2026 года по сравнению с июлем подросли на 0,3%, с декабрем 2025 года увеличились на 7,6%. Годовой рост цен в августе 2026 года составил 8,7%. За январь-август текущего года цены выросли по сравнению с январем-августом 2025 года на 7,9%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. составил 100,4%, с декабрем 2025 г. – 103,4%.