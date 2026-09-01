СЗАО «БЕЛДЖИ» уже запустил в производство новую версию BELGEE X50. В Беларуси кроссоверы поступят в продажу уже 17 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка получила обновленный интерьер и надежное сочетание атмосферного мотора с классической коробкой-автоматом. Автомобиль будет представлен в комплектации Standard, в которую вошли кожаные сидения, стильные 16-дюймовые диски и с десяток умных помощников.

Новую версию BELGEE X50 уже производят под Борисовом. К 17 сентября автомобили поступят в дилерские центры. Пока же действует предзаказ. На автомобили ожидается высокий спрос.

В новый BELGEE X50 встроен атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Таким же оснащен городской седан BELGEE S50. Мощность мотора – 122 л.с. при 6 300 об/мин, а максимальный крутящий момент в 152 Н•м доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин. Двигатель работает в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, что дает плавные переключения и экономию топлива. Расход бензина в смешанном цикле – 7,2 литра на 100 км.

Автомобиль возвращается в том самом полюбившемся дизайне: внешне он остался таким же практичным и удобным. Длина кроссовера составляет 4330 мм, ширина – 1800, высота – 1609, а колесная база – 2600 мм. Внутри – современный интерьер с продуманной эргономикой и багажным отделением на 330 л.

Внешне кроссовер отличает обновленный задний бампер, скрытое оформление выхлопной системы и лаконичное оформление передней части. Из головной оптики – галогеновые фары ближнего и дальнего света, а сзади – светодиодные комбинированные фонари. Продуманы наружные зеркала заднего вида «под карбон» и аккуратный спойлер на крышке багажника. В профиль новинка выделяется отсутствием хромированной окантовки стекол на боковых дверях.

Новая версия BELGEE X50 выходит на белорусский рынок с одной комплектацией. В «базу» вошли 16-дюймовые диски из легкого алюминиевого сплава, электронная рулевая колонка с усилителем, передние вентиляционные тормозные диски и задние дисковые тормоза. В салоне – кожаные сидения, 8-дюймовый дисплей, USB-порты, Apple CarPlay и Bluetooth.

Водителю помогают смарт-ассистенты: система помощи при торможении, контроля тяги и устойчивости, помощи в гору и при спуске, круиз-контроль, а также антиблокировочные системы ABS и EBD. Предусмотрены задние парктроники и камера заднего вида. Присутствуют электронный стояночный тормоз и функция Auto Hold.

Модель будет адаптирована к белорусскому климату: присутствуют обогревы зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, рулевого колеса, а также подогрев передних сидений.

Новая версия BELGEE X50 представлена четырьмя цветами кузова: кристально-белый, серебристый металлик, серый металлик и голубой металлик.

В настоящее время бренд BELGEE развивает в Беларуси четыре модели: седан S50 и три разных кроссовера – городской X50+, среднеразмерный Х70 и гибридный X80 PHEV. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и адаптированы к белорусским зимам. Мощности предприятия СЗАО «БЕЛДЖИ» позволяют выпускать до 120 000 автомобилей в год.