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Экономика РБ
В МИНСКЕ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 23 РАБОТНИКАМ ВЫПЛАТИЛИ 97 ТЫС. РУБЛЕЙ ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕ
14:12 10.09.2026
Прокуратура Заводского района г.Минска в ходе надзорных мероприятий за соблюдением трудового законодательства установила факты невыплаты заработной платы в одной из коммерческих организаций района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры города Минска, в одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность в сфере производства мебели, с июня по июль 2026 года наниматель не выплачивал заработную плату 23 работникам. Общая сумма задолженности превысила 97 тыс. рублей.
Указанное нарушение законодательства о труде повлекло за собой существенное причинение вреда правам и законным интересам граждан.
В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников прокуратура Заводского района г.Минска вынесла в адрес руководителя организации предписание, в котором потребовала обеспечить полное и незамедлительное погашение задолженности по оплате труда.
Акт надзора исполнен – задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
Справочно. В соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.55 Трудового кодекса Республики Беларусь при организации труда работников наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором.
В ч.1 ст.73 Трудового кодекса Республики Беларусь определено, что выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц.
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