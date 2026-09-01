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Экономика РБ


В МИНСКЕ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 23 РАБОТНИКАМ ВЫПЛАТИЛИ 97 ТЫС. РУБЛЕЙ ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕ


14:12 10.09.2026

Прокуратура Заводского района г.Минска в ходе надзорных мероприятий за соблюдением трудового законодательства установила факты невыплаты заработной платы в одной из коммерческих организаций района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры города Минска, в одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность в сфере производства мебели, с июня по июль 2026 года наниматель не выплачивал заработную плату 23 работникам. Общая сумма задолженности превысила 97 тыс. рублей.

Указанное нарушение законодательства о труде повлекло за собой существенное причинение вреда правам и законным интересам граждан.

В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников прокуратура Заводского района г.Минска вынесла в адрес руководителя организации предписание, в котором потребовала обеспечить полное и незамедлительное погашение задолженности по оплате труда.

Акт надзора исполнен – задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Справочно. В соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.55 Трудового кодекса Республики Беларусь при организации труда работников наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором.

В ч.1 ст.73 Трудового кодекса Республики Беларусь определено, что выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц.
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