Бренд «Луч» представил новую мужскую коллекцию часов REVOLVE 2 — продолжение одной из самых необычных коллекций бренда, объединившей современные технологии, индустриальный дизайн и эстетику 80–90-х годов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первая коллекция REVOLVE получила большой интерес среди покупателей благодаря нестандартному подходу к классическому часовому дизайну. Новая версия развивает эту идею, обращаясь к образам эпохи аудиокассет, музыкальных плееров и технических устройств прошлого.

Название REVOLVE отражает идею движения и возвращения к знакомым образам. В новой коллекции элементы прошлого переосмыслены через современные материалы, формы и детали, создавая связь между ностальгией и актуальным дизайном.

Одной из особенностей REVOLVE 2 стал необычный механизм с двумя независимыми системами отображения времени. Совместно с классическими стрелками в модели используются вращающиеся барабанчики, которые требуют отдельной настройки, превращая процесс взаимодействия с часами в особенную часть пользовательского опыта.

Коллекция комплектуется двумя вариантами исполнения — браслетом из нержавеющей стали и ремнем из каучука, позволяющими менять характер модели: от более строгого городского образа до динамичного повседневного стиля.

REVOLVE 2 — это современное прочтение эпохи, в которой техника, музыка и дизайн создавали узнаваемый стиль. Коллекция объединяет наследие прошлого и современные решения бренда «Луч», продолжая историю часов с характером и собственной идеей.