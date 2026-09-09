Безусловный приоритет таможенного администрирования в ЕАЭС – создание комфортной среды для добросовестных субъектов хозяйствования. Об этом заявила сегодня, 10 сентября 2026 года, заместитель министра экономики Алеся Абраменко на XVII Международной научно-практической конференции «ЕАЭС 2.0: трансформации и перспективы таможенного администрирования», сообшает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы экономического ведомства рассказала о ряде мер по совершенствованию единой таможенной политики, реализованных в рамках Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года:

– усовершенствован информационный обмен между профильными органами, что обеспечивает бесшовное функционирование таможенной системы Союза;

– запущен механизм отслеживания перевозок в рамках Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб – это создало основу противодействия «серому» товарообороту и ускорения движения товаров.

– сформированы общие принципы и подходы к установлению уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства.

По словам Алеси Абраменко, в стратегическом Плане по реализации Декларации «Евразийский экономический путь» до 2030 года также предусмотрены механизмы, в соответствии с которым предстоит реализовать 13 мероприятий по линии таможенного блока.

«Они охватывают различные аспекты – от совершенствования регулирования до цифровизации таможенного администрирования Союза. Вопросы, касающиеся деятельности таможенных органов, также затрагиваются в разделах по раскрытию потенциала искусственного интеллекта, реализации совместных мер по продвижению экспорта на рынки третьих стран», – пояснила замминистра экономики.

Особое внимание в своем выступлении Алеся Абраменко уделила совершенствованию таможенного законодательства Союза. По итогам многолетней работы подготовлен первый комплексный проект Протокола с поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС, призванный упростить процессы внешнеторговой деятельности для бизнеса, оптимизировать его временные и финансовые затраты.

Ранее были приняты поправки в части перемещения товаров электронной торговли – ожидается, что эта часть в полной мере заработает в следующем году.

В августе 2026-го подписано Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, которое сформировало основу для создания общесоюзной экосистемы.

«Если поправки в Таможенный кодекс затронут ввоз товаров электронной торговли из третьих стран, то Соглашение направлено на обеспечение соблюдения прав и интересов участников уже на внутреннем рынке ЕАЭС.

Тема особенно актуальна: по итогам прошлого года на электронную коммерцию по экспертным оценкам приходится более 20 % мирового ритейла. Согласно прогнозам, в ближайшие годы этот показатель будет только увеличиваться. По Беларуси динамика тоже впечатляющая: за 5 лет доля онлайн-торговли выросла примерно в 2,4 раза.

Это свидетельствует о востребованности каналов электронной торговли, прежде всего, со стороны потребителя. Поэтому мы ожидаем, что новации таможенного законодательства в совокупности с развитием внутреннего рынка ЕАЭС позволят создать комфортные «правила игры» в этой сфере», – резюмировала заместитель руководителя Министерства.