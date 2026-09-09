|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ
11:42 10.09.2026
На официальном сайте авиакомпании «Белавиа» появилась новая функция, позволяющая пассажирам самостоятельно оформить добровольный возврат билетов в режиме онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, внедрение этого цифрового сервиса избавляет клиентов от необходимости лично посещать офисы продаж или обращаться в службу поддержки и контакт-центр перевозчика.
Для того чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю достаточно зайти на сайт belavia.by, перейти в раздел «Статус бронирования» и нажать кнопку «Вернуть». После этого система автоматически рассчитает сумму, положенную к выплате, с учетом правил и условий конкретного тарифа, по которому изначально приобретался проездной документ.
Однако при использовании сервиса стоит учитывать важное ограничение: автоматический онлайн-возврат доступен лишь для тех бронирований, где сам билет и все дополнительные услуги были оформлены непосредственно на сайте авиакомпании. Если хотя бы одна из сопутствующих услуг оплачивалась иным способом, для оформления возврата пассажиру придется воспользоваться стандартной процедурой.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2026
Курсы в банках
на 10.09.2026
Конвертация в банках
на 10.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте