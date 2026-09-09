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Экономика РБ


БЕЛАВИА ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ


11:42 10.09.2026

На официальном сайте авиакомпании «Белавиа» появилась новая функция, позволяющая пассажирам самостоятельно оформить добровольный возврат билетов в режиме онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, внедрение этого цифрового сервиса избавляет клиентов от необходимости лично посещать офисы продаж или обращаться в службу поддержки и контакт-центр перевозчика.

Для того чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю достаточно зайти на сайт belavia.by, перейти в раздел «Статус бронирования» и нажать кнопку «Вернуть». После этого система автоматически рассчитает сумму, положенную к выплате, с учетом правил и условий конкретного тарифа, по которому изначально приобретался проездной документ.

Однако при использовании сервиса стоит учитывать важное ограничение: автоматический онлайн-возврат доступен лишь для тех бронирований, где сам билет и все дополнительные услуги были оформлены непосредственно на сайте авиакомпании. Если хотя бы одна из сопутствующих услуг оплачивалась иным способом, для оформления возврата пассажиру придется воспользоваться стандартной процедурой.
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