Комбинат общественного питания Минского тракторного завода примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, которые состоятся в Парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) 12 сентября. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник КОП ОАО «МТЗ» Андрей Вульвач.

«Комбинат общественного питания МТЗ — постоянный участник городских общественно-массовых мероприятий. Не стал исключением и День города. Мы будем встречать гостей в Парке экстремальных видов спорта с 11.00 до 20.00, где будет организована выездная торговля», — рассказал Андрей Вульвач.

КОП МТЗ представит широкий ассортимент продукции собственного приготовления, в том числе кулинарные и кондитерские изделия, шашлык, а также напитки и брендированные продукты питания.