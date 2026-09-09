Танзания является одним из опорных рынков для Беларуси в Восточной Африке, открывая доступ к другим странам региона, а использование биржевого механизма в двусторонней торговле способно придать дополнительный импульс развитию белорусско-танзанийских торгово-экономических отношений в целом.

Такое мнение высказал начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук во время вебинара «Беларусь-Танзания: перспективные сферы сотрудничества», организованного Национальным центром поддержки экспорта и Управлением по развитию торговли Танзании при содействии посольства Беларуси в Кении, передает пресс-служба биржевой площадки.

«В контексте активизации биржевой торговли с африканскими странами Танзания может сыграть ключевую роль не только как крупный торговый партнер для белорусских предприятий, но и как точка входа на рынки соседних государств. Пока на нашей площадке представлены только 6 стран Африки – Египет, Кения, Кот-дИвуар, Сенегал, Эфиопия и ЮАР, поэтому мы крайне заинтересованы в дальнейшем расширении географии участников торгов. Биржа со своей стороны может предложить упрощенный доступ к более чем 30 тысячам белорусских субъектов хозяйствования, готовых как поставлять свою продукцию в Танзанию, так и совершать импортные сделки. То есть речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в интересах обеих сторон», – подчеркнул Ярослав Ковальчук.

По словам представителя БУТБ, начинать биржевую торговлю с Танзанией целесообразно с товарных позиций, которые на сегодняшний день формируют основной объем внебиржевого товарооборота между двумя странами. В части экспорта из Беларуси это растительные масла и кормовые добавки, а в части импорта из Танзании – семена масличных культур и зерновой кофе.

«Все эти товары, за исключением кофе, в значительных объемах реализуются на биржевых торгах для внутреннего и внешних рынков. Например, только кормовых добавок за 8 месяцев текущего года было реализовано за рубеж на сумму 13 млн USD, а рапсового масла – на 16 млн USD. На внутреннем рынке были востребованы семена масличных для посева и для промышленной переработки. Совокупная сумма сделок по этим сегментам биржевого рынка достигла 53 млн USD», – сообщил Ярослав Ковальчук.