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Экономика РБ


ФИЛИАЛ «ЕЛИЗОВО» ГРОДНЕНСКОГО СТЕКЛОЗАВОДА АВТОМАТИЗИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ КИТАЙСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ


11:20 10.09.2026

В филиале «Елизово» ОАО «Гродненский стеклозавод» состоялся рабочий визит представителей китайской компании Hubei Chuda Intelligent Equipment Co., Ltd.

Как сообщает Telegram-канал стекольного завода, главной целью встречи стало обсуждение перспектив долгосрочного партнерства и модернизации белорусского предприятия. В центре внимания сторон оказались вопросы поставки современных систем управления для стеклоформующих машин.

Белорусские специалисты детально изучили технические возможности предлагаемого оборудования, которое способно значительно повысить автоматизацию технологических процессов.

Выбор потенциального партнера обусловлен его высокой репутацией: компания CHUDA, основанная в 2005 году, специализируется на разработке интеллектуального оборудования для стекольной индустрии. По итогам переговоров стороны наметили конкретные направления для дальнейшего взаимодействия и шаги по реализации совместных проектов.
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