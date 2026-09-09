На базе Национальной академии наук Беларуси Министерство финансов провело семинар для организаций системы Академии о механизмах привлечения инвестиций через инструменты рынка ценных бумаг, сообщает пресс-служба финансового ведомства.

С приветственным словом к участникам обратились главный ученый секретарь НАН Беларуси Василий Гурский и заместитель министра финансов Сергей Качан.

«Рынок ценных бумаг сегодня – это реальный инструмент финансирования развития, доступный не только крупным компаниям. Работа в данном направлении должна осуществляться всеми категориями организаций, включая научные и производственные структуры системы Академии наук. Именно объединение научного потенциала с механизмами фондового рынка способно обеспечить приток инвестиций в перспективные разработки и их успешную коммерциализацию», – подчеркнул заместитель Министра финансов Сергей Качан.

В ходе семинара были отмечены ключевые тезисы. Коммерциализация научных разработок через фондовый рынок повышает интерес к ним со стороны как локальных, так и иностранных инвесторов. Трансграничное предложение ценных бумаг — прежде всего на рынках стран ЕАЭС — обеспечивает привлечение внешнего финансирования и укрепляет кооперационные связи.

Директор департамента по ценным бумагам Анатолий Шаршун подробно рассказал о возможностях размещения облигаций и акций для привлечения долгового и долевого финансирования.

Как регулятор рынка ценных бумаг Министерство финансов продолжит оказывать необходимую методологическую и практическую помощь белорусским предприятиям в выходе на фондовый рынок.