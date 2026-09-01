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Экономика РБ
НОТАРИУСЫ МИНСКА БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН 11 СЕНТЯБРЯ
16:20 09.09.2026
Во всех нотариальных конторах Минска 11 сентября граждан будут консультировать бесплатно. Акция приурочена ко Дню города Минска.
Как сообщает Национальный правовой портал, в течение рабочего дня всем заинтересованным при личном обращении окажут бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по: оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, предоставлению электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
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