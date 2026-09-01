В Гомеле продолжается строительство более 2000 кв. м современных компактных производственных помещений в рамках развития научно-технологического парка «Технопарк «Коралл».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Гомель-Ратон», ввод в эксплуатацию планируется в декабре этого 2026 года.

Что представляет собой новый корпус:

Это не просто стены и крыша, а полноценная высокотехнологичная производственная площадка, спроектированная с учётом требований к современным инновационным производствам. Помещения оснащаются всем необходимым для размещения энергоёмких и требующих особых условий производств:

Инженерная инфраструктура – завершается прокладка всех необходимых сетей и коммуникаций, формируется надёжная энергетическая база, обеспечивающая стабильное электроснабжение;

Кран-балки – позволят резидентам размещать тяжёлое оборудование и организовывать эффективные производственные процессы;

Вентилируемый фасад – обеспечит комфортный микроклимат внутри помещений;

Современные инженерные системы – электрическое и сантехническое оборудование монтируется по высоким стандартам.

Проект реализуется по Госпрограмме инновационного развития Беларуси на 2026–2030 годы.

Новые площади предназначены для размещения как новых, так и действующих резидентов технопарка, которым необходимы современные площадки для масштабирования производства с целью выпуска инновационной импортозамещающей продукции.