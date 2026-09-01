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Экономика РБ
НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНОПАРКА «КОРАЛЛ» В ГОМЕЛЕ ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО КОНЦА ГОДА
15:52 09.09.2026
В Гомеле продолжается строительство более 2000 кв. м современных компактных производственных помещений в рамках развития научно-технологического парка «Технопарк «Коралл».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Гомель-Ратон», ввод в эксплуатацию планируется в декабре этого 2026 года.
Что представляет собой новый корпус:
Это не просто стены и крыша, а полноценная высокотехнологичная производственная площадка, спроектированная с учётом требований к современным инновационным производствам. Помещения оснащаются всем необходимым для размещения энергоёмких и требующих особых условий производств:
Инженерная инфраструктура – завершается прокладка всех необходимых сетей и коммуникаций, формируется надёжная энергетическая база, обеспечивающая стабильное электроснабжение;
Кран-балки – позволят резидентам размещать тяжёлое оборудование и организовывать эффективные производственные процессы;
Вентилируемый фасад – обеспечит комфортный микроклимат внутри помещений;
Современные инженерные системы – электрическое и сантехническое оборудование монтируется по высоким стандартам.
Проект реализуется по Госпрограмме инновационного развития Беларуси на 2026–2030 годы.
Новые площади предназначены для размещения как новых, так и действующих резидентов технопарка, которым необходимы современные площадки для масштабирования производства с целью выпуска инновационной импортозамещающей продукции.
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