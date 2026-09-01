Столичная милиция расследует крупное дело о мошенничестве, жертвами которого стали десятки граждан, так и не дождавшихся своих кухонных гарнитур.

Как сообщает Telegram-канал МВД, потерпевшие обратились в правоохранительные органы после того, как внесли стопроцентную или частичную предоплату, однако компания сорвала все установленные сроки поставки.

Подобный исход стал неожиданностью для клиентов, поскольку данная фирма успешно работала на мебельном рынке около 15 лет и имела хорошую репутацию. Проблемы у бизнеса начались в конце прошлого года, когда предприятие столкнулось с серьезными финансовыми и техническими трудностями.

Несмотря на то, что производство перестало справляться с текущим объемом работы, а часть оборудования вышла из строя, руководитель компании продолжил активно принимать новые заказы. Деньги последующих клиентов директор использовал для покрытия старых долгов, фактически превратив легальный бизнес в финансовую пирамиду.

На данный момент общая сумма причиненного ущерба уже превышает один миллион рублей. В отношении руководителя производства возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, а сотрудники уголовного розыска продолжают проверку по всем выявленным фактам.