ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ ЗАДЕРЖАН ДИРЕКТОР МЕБЕЛЬНОЙ ФИРМЫ, ПОСТРОИВШИЙ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ НА ЗАКАЗАХ КУХОНЬ


14:10 09.09.2026

Столичная милиция расследует крупное дело о мошенничестве, жертвами которого стали десятки граждан, так и не дождавшихся своих кухонных гарнитур.

Как сообщает Telegram-канал МВД, потерпевшие обратились в правоохранительные органы после того, как внесли стопроцентную или частичную предоплату, однако компания сорвала все установленные сроки поставки.

Подобный исход стал неожиданностью для клиентов, поскольку данная фирма успешно работала на мебельном рынке около 15 лет и имела хорошую репутацию. Проблемы у бизнеса начались в конце прошлого года, когда предприятие столкнулось с серьезными финансовыми и техническими трудностями.

Несмотря на то, что производство перестало справляться с текущим объемом работы, а часть оборудования вышла из строя, руководитель компании продолжил активно принимать новые заказы. Деньги последующих клиентов директор использовал для покрытия старых долгов, фактически превратив легальный бизнес в финансовую пирамиду.

На данный момент общая сумма причиненного ущерба уже превышает один миллион рублей. В отношении руководителя производства возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, а сотрудники уголовного розыска продолжают проверку по всем выявленным фактам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2026
валюта курс
EUR 3.5545
USD 3.0581
RUB 3.5862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5583 -0.0102
USD 3.0581 -0.0139
RUB 3.5862 +0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5530 3.5600
USD 3.0560 3.0650
RUB 3.5250 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1650
EUR/RUB 100.3000 101.5000
USD/RUB 86.4000 87.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте