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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА О СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ В ВОДОПРОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ
13:37 09.09.2026
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с Генеральной прокуратурой выявлены многочисленные факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.
Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что должностные лица трех коммунальных предприятий Брестской, Гомельской и Минской областей, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, систематически получали денежные средства от представителей коммерческих структур за лоббирование их интересов.
Деньги передавались за беспрепятственное заключение договоров, предоставление объектов строительства и техники, а также своевременную оплату выполненных работ.
В среднем сумма «вознаграждений» составляла около 2% от стоимости выполненных работ или поставленного оборудования.
В общей сложности должностные лица коммунальных предприятий получили в качестве взяток свыше 140 тыс. рублей.
По фактам получения взяток в отношении четырех должностных лиц госпредприятий возбуждены уголовные дела по ч. 1-3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием.
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