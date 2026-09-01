Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с Генеральной прокуратурой выявлены многочисленные факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что должностные лица трех коммунальных предприятий Брестской, Гомельской и Минской областей, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, систематически получали денежные средства от представителей коммерческих структур за лоббирование их интересов.

Деньги передавались за беспрепятственное заключение договоров, предоставление объектов строительства и техники, а также своевременную оплату выполненных работ.

В среднем сумма «вознаграждений» составляла около 2% от стоимости выполненных работ или поставленного оборудования.

В общей сложности должностные лица коммунальных предприятий получили в качестве взяток свыше 140 тыс. рублей.

По фактам получения взяток в отношении четырех должностных лиц госпредприятий возбуждены уголовные дела по ч. 1-3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием.